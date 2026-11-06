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        Fiorentina Lucas Torreira için yeniden devrede

        Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın İtalya'ya dönmek istediği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fiorentina, tecrübeli futbolcuyu transfer listesine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Fiorentina Torreira için devrede!

        Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre, Fiorentina orta sahasını güçlendirmek için deneyimli futbolcuyu transfer listesine ekledi.

        Kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmek isteyen Fiorentina'nın özellikle savunma ve orta saha takviyesi yapmak istediği aktarıldı.

        İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

        Haberde Torreira'nın uzun zamandır Italya'ya dönmek istediği vurgulandı. Fiorentina'nın yaz transfer döneminde de Uruguaylı oyuncu için girişimlerde bulunduğu fakat Galatasaray'ın transfere olumsuz yaklaştığı kaydedildi.

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        Torreira'nın Galatasaray'la sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. İtalyan ekibinin Ocak ayındaki ara transfer döneminde transfer girişiminde bulunabileceği aktarıldı.

        FIORENTINA'DA TORREIRA HAREKETLİLİĞİ

        Fiorentina, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sportif direktör Fabio Paratici, teknik direktör Paolo Vanoli'nin talepleri doğrultusunda transfer listesini şekillendirmeye başladı.

        Ederson ve Lewis Ferguson gibi isimleri gündemine alan İtalyan ekibinin, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'yı da öncelikli seçenekler arasında değerlendirdiği belirtildi. Uruguaylı futbolcunun transferine yönelik temasların ocak ayında yoğunlaşması bekleniyor.

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        #Lucas Torreira
        #galatasaray
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