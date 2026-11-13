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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Alman basınından Leroy Sane değerlendirmesi!

        Alman basınından Leroy Sane değerlendirmesi!

        Alman basınının önde gelen gazetelerinden Bild, Galatasaray forması giyen Leroy Sané hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        Galatasaray’da Leroy Sané’nin geleceği tartışma konusu olmaya devam ederken Almanya’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

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        Alman basınının önde gelen gazetelerinden Bild, sarı-kırmızılı ekipte henüz beklentileri karşılayamayan Alman yıldızın son durumunu mercek altına aldı.

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        Haberde, Sané’nin ilk 11’deki yerini kaybettiği ancak Galatasaray taraftarının kendisine henüz sırtını dönmediği vurgulandı.

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        Performansını yeniden yükseltmek isteyen tecrübeli futbolcunun bireysel çalışmalarına ağırlık verdiği belirtildi. Sané’nin eylül ayının sonundaki milli arada kendisine tanınan izin günlerini ekstra antrenman yaparak geçirdiği, maç ritmini artırıp yeniden takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı hedeflediği aktarıldı.

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        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisinde attığı golün ardından çıktığı iki maçta dört gole katkı sağlayan Sané, yeniden benzer bir çıkış yakalayabileceğine dair umutları artırmıştı. Ancak Alman yıldızın önünde önemli bir engel bulunuyor: Forma rekabeti!

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        Galatasaray’ın Milan’dan 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Rafael Leão’nun da son dönemde ilk 11 yerine yedek kulübesinde daha fazla süre alması, hücum hattındaki rekabetin seviyesini gözler önüne seriyor. Bu durum, Sané’nin düzenli olarak ilk 11’de forma giymesini de zorlaştırıyor.

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        Bild’in değerlendirmesinde öne çıkan bir diğer konu ise taraftarların Alman futbolcuya yaklaşımı oldu. Şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kalan Sané’ye Galatasaray taraftarının inancını tamamen kaybetmediği ifade edildi.

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        Bunun en önemli nedeni ise yıldız futbolcunun potansiyeli. Sané’nin formda olduğu dönemlerde tek başına maçın kaderini değiştirebilecek ve hücum hattında takımın yükünü sırtlayabilecek bir oyuncu olarak görüldüğü belirtildi.

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        Galatasaray formasıyla bu sezon 15 maçta görev alan Alman yıldız, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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        #galatasaray
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        #Leroy Sane
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