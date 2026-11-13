Alman basınından Leroy Sane değerlendirmesi!

Galatasaray’ın Milan’dan 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Rafael Leão’nun da son dönemde ilk 11 yerine yedek kulübesinde daha fazla süre alması, hücum hattındaki rekabetin seviyesini gözler önüne seriyor. Bu durum, Sané’nin düzenli olarak ilk 11’de forma giymesini de zorlaştırıyor.