Archie Brown'dan olaylı derbi sözleri: Bu benim karakterim değil!

"KADIKÖY'DE SIKICI BİR GECE OLMAZ"

Fenerbahçe'nin ligdeki mevcut durumuna rağmen Liverpool karşısında büyük bir mücadele ortaya koyacağına inandığını belirten Brown, Kadıköy atmosferine özel bir parantez açtı.

İngiliz futbolunda Kadıköy atmosferine benzer bir ortam bulunmadığını söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "İngiliz futbolunda bununla kıyaslanabilecek statlar yok. Bazen ses o kadar yüksek oluyor ki takım arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorlanabiliyorsunuz. Özellikle rakip topa sahip olduğunda bu daha fazla hissediliyor." diye konuştu.

Brown, İngiltere'deki futbolseverlere de çağrıda bulunarak, "İngiltere'deki insanlara söyleyebileceğim tek şey, fırsatınız varsa gelip bir maç izleyin. Çünkü gerçekten çok özel. Kadıköy'de sıkıcı bir gece yaşanmaz." ifadelerini kullandı.