ARJANTİN - MISIR MAÇI SAATİ | Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arjantin - Mısır maçı TRT 1 canlı izle ekranı
Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken çeyrek final tablosu büyük ölçüde netleşti. Son çeyrek final biletini kapmak isteyen takımlar ise bu akşam sahaya çıkarak kozlarını paylaşacak. Dün akşam Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz Millî Futbol Takımı'nın turnuvaya veda etmesiyle birlikte gözler bu kez Lionel Messi'ye çevrildi. Son 16 turunun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Arjantin - Mısır maçı öncesinde detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken çeyrek final tablosu büyük ölçüde netleşti. Son çeyrek final biletini kapmak isteyen takımlar ise bu akşam sahaya çıkarak kozlarını paylaşacak. Dün akşam Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Portekiz Millî Futbol Takımı’nın turnuvaya veda etmesiyle birlikte gözler bu kez Lionel Messi’ye çevrildi. Son 16 turunun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Arjantin - Mısır maçı öncesinde detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
ARJANTİN - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Arjantin ile Mısır kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele, 7 Temmuz Salı günü saat 19.00’da futbolseverlerle buluşacak.
ARJANTİN - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Arjantin ile Mısır arasında oynanacak kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.
ARJANTİN - MISIR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Martinez, Medina, De Paul, MacAllister, Fernandez, Almada, Messi, Lautaro Martinez.
Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Rabia, Ashour, Lasheen, Ateya, Marmoush, Salah, Ziko.
ARJANTİN - MISIR İSTATİSTİKLERİ
Arjantin, Mısır ile bugüne kadar oynadığı iki resmi mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibine karşı net bir üstünlük kurdu. Güney Amerika ekibi, bu karşılaşmalarda yalnızca kazanmakla kalmayıp kalesini de gole kapatmayı başardı. Hücum hattındaki yıldız isimleriyle turnuvanın en dikkat çeken takımlarından biri olan Arjantin, favoriler arasında gösterilmeye devam ediyor.
Öte yandan Mısır, Mohamed Salah önderliğinde hücumda etkili bir performans sergileme potansiyeline sahip. Ancak iki ekip arasındaki geçmiş sonuçlar Arjantin’in üstünlüğünü açıkça ortaya koyuyor. Son 16 Turu’nda oynanacak bu kritik karşılaşmada Mısır, kötü istatistiği tersine çevirmeyi amaçlarken; Arjantin ise favori kimliğini sahaya yansıtarak yoluna devam etmek istiyor.