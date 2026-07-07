ARJANTİN - MISIR MAÇI SAATİ | Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arjantin - Mısır maçı TRT 1 canlı izle ekranı

ARJANTİN - MISIR İSTATİSTİKLERİ

Arjantin, Mısır ile bugüne kadar oynadığı iki resmi mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibine karşı net bir üstünlük kurdu. Güney Amerika ekibi, bu karşılaşmalarda yalnızca kazanmakla kalmayıp kalesini de gole kapatmayı başardı. Hücum hattındaki yıldız isimleriyle turnuvanın en dikkat çeken takımlarından biri olan Arjantin, favoriler arasında gösterilmeye devam ediyor.

Öte yandan Mısır, Mohamed Salah önderliğinde hücumda etkili bir performans sergileme potansiyeline sahip. Ancak iki ekip arasındaki geçmiş sonuçlar Arjantin’in üstünlüğünü açıkça ortaya koyuyor. Son 16 Turu’nda oynanacak bu kritik karşılaşmada Mısır, kötü istatistiği tersine çevirmeyi amaçlarken; Arjantin ise favori kimliğini sahaya yansıtarak yoluna devam etmek istiyor.