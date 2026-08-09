Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü!
Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva, Ferencvaros ile oynanan hazırlık maçı sonrası milli oyuncumuz Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Hazırlık maçında Real Madrid ile Ferencvaros karşı karşıya gelirken, eflatun-beyazlılar sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Mücadele sonrası Madrid ekibinin yeni transferi Bernardo Silva, Arda Güler'le ilgili övgü dolu sözler kullandı.
"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN ŞEY..."
Oyuna ikinci yarı dahil olan Portekizli yıldız, "Bugün beni en çok etkileyen şey Arda'nın alanı okuma becerisi oldu. Etrafındaki oyuncular için oyunu kolaylaştırıyor." dedi.
"ONUNLA OYNAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Deneyimli oyuncu, "Onunla birlikte oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum çünkü birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Hala çok genç ama kalitesi şimdiden ortada. Bu şekilde devam ederse Real Madrid için son derece önemli bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.