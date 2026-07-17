Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
Beşiktaş taraftarları, Leandro Trossard'ın imza töreninde Mohamed Salah lehine tezahüratlar yaptı. Mısırlı yıldızın menajerinin oyuncusunu Beşiktaş'a önerdiği, siyah-beyazlı yönetimin ise henüz resmi bir yanıt vermediği öğrenildi. Yönetim, Midtjylland maçının ardından transfer çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyor.
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın imza törenine Mohamed Salah tezahüratları damga vurdu.
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Beşiktaşlı taraftarlar, transfer gündeminde yer alan Mısırlı yıldız lehine tezahüratlar yaptı.
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Peki, Mohamed Salah Beşiktaş'ın gündeminde mi, transfer için görüşmeler yapıldı mı?
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Mısırlı yıldızın menajeri, oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Siyah-beyazlı yönetim ise bu öneriye henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı.
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Beşiktaşlı idareciler, Salah'ın transferiyle ilgili durum değerlendirmesi yapıyor. İlerleyen günlerde bu konuda sıcak gelişmeler yaşanabilir.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland maçına odaklanan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından transfer çalışmalarına hız verecek.