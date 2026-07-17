Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan teklif!
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Wilfried Ndidi'ye Suudi Arabistan ekibi Al Diriyah talip oldu. 7 milyon Euro'luk teklifi reddeden siyah-beyazlıların beklentisi 10 milyon Euro...
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 12:11 Güncelleme:
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
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Gözden çıkarılan isimler arasında yer alan Wilfried Ndidi için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi.
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Al Diriyah, Nijeryalı futbolcu için Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklif etti. Beşiktaş ise bu teklifi kabul etmedi.
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2025 yazında Ndidi'nin bonservisine 8 milyon Euro ödeyen Beşiktaş, bu rakamdan düşük tekliflere sıcak bakmıyor.
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Beşiktaş'ın Ndidi'nin bonservisinden 10 milyon Euro'nun üzerinde beklentisi var.
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Geçen sezon Beşiktaş ile 31 maça çıkan Ndidi, 2 gol ve 1 asist üretti.