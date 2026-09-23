Cristiano Ronaldo hedefini açıkladı!
Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
Giriş: 23 Eylül 2026 - 19:52 Güncelleme:
1
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Portekiz'in Galler ile yapacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan yıldız futbolcu, "Hedefim, 1000. golü atmak ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak." dedi.
2
Kariyeri boyunca 979 golü bulunan Ronaldo, 1000. gol hedefi için "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum." bilgisini verdi.
3
Kariyerini ne zaman sonlandıracağı yönündeki soruyu yanıtlayan 41 yaşındaki futbolcu, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim." ifadelerini kullandı.