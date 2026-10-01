Uluslar Ligi Danimarka - Portekiz maçı canlı izle: Danimarka - Portekiz maçı hangi kanalda?
Danimarka ile Portekiz, UEFA Uluslar Ligi kapsamında kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, mücadele öncesinde Danimarka - Portekiz maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Peki Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Ronaldo oynayacak mı? İşte Danimarka - Portekiz maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...
Danimarka - Portekiz karşılaşması için geri sayım devam ederken futbolseverlerin maç saati ve yayıncı kanal araştırmaları hız kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak mücadelede iki takım da sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri, maç öncesinde en çok aranan detaylar arasında yer alıyor. Peki UEFA Uluslar Ligi Danimarka - Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak, C. Ronado oynayacak mı? İşte UEFA Uluslar Ligi Danimarka - Portekiz maçı canlı izle ekranı...
DİNAMARKA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Danimarka ile Portekiz arasındaki maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.
DİNAMARKA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarka - Portekiz maçı A2 üzerinden canlı yayınlanacak.
DİNAMARKA - PORTEKİZ CANLI İZLE
Danimarka - Portekiz maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, A2 kanalı üzerinden canlı olarak mücadeleyi izleyebilecek. Maç saatinde Danimarka - Portekiz canlı izle, canlı yayın izle ve maç izle aramaları da gündeme gelecek.
RONALDO OYNAYACAK MI?
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Teknik direktör Jorge Jesus, bu maçta Portekizli yıldızı tercih etmeyeceğini açıklamıştı.
UEFA Uluslar A Ligi 4’üncü Grup’ta deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek Portekiz’de Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus’un basın toplantısının ardından tecrübeli futbolcu, milli takım kampını terk etti.
"KAMPI TERK ETMEYE KARAR VERDİM"
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cristiano Ronaldo, “Milli takım teknik direktörünün basın toplantısından sonra, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görülme sonrasında milli takım kampını terk etmeye karar verdim...