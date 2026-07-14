Dünya Kupası'nda bugün maç var mı? 14 Temmuz Salı bugün kimin maçı var?
FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı 14 Temmuz Salı günü başlıyor. Çeyrek final etabının tamamlanmasının ardından turnuvada son dört takım arasına kalan ekipler finale yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maç var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı ve yayın bilgileri...
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 08:02 Güncelleme:
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