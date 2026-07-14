Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nda bugün maç var mı? 14 Temmuz Salı bugün kimin maçı var?

        Dünya Kupası'nda bugün maç var mı? 14 Temmuz Salı bugün kimin maçı var?

        FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı 14 Temmuz Salı günü başlıyor. Çeyrek final etabının tamamlanmasının ardından turnuvada son dört takım arasına kalan ekipler finale yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maç var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı ve yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 08:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        ÖNERİLEN VİDEO

        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı

        Ankara'da, Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        Greenwood'un maliyeti belli oldu!
        Greenwood'un maliyeti belli oldu!
        Karadeniz için sağanak, Ege için fırtına uyarısı
        Karadeniz için sağanak, Ege için fırtına uyarısı
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        İş kazalarında günde 5 kişi ölüyor
        İş kazalarında günde 5 kişi ölüyor
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Ankara'da boş arazide yangın
        Ankara'da boş arazide yangın
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası