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        Haberler Spor Futbol Fransa - Belçika maçı hangi kanalda? Uluslar Ligi Fransa Belçika maçı canlı izle ekranı

        Fransa - Belçika maçı hangi kanalda? Uluslar Ligi Fransa Belçika maçı canlı izle ekranı

        Fransa - Belçika maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki iddialı ekip, kritik karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Fransa'nın ev sahipliğinde Stade de France'ta oynanacak. Fransa - Belçika maçının başlama saati ve canlı yayın bilgileri karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa - Belçika maçının tarihi, başlama saati ve canlı izleme ekranına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 22:51 Güncelleme:
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        Fransa - Belçika maçı, UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. A Ligi 1. Grup’ta oynanacak karşılaşmada Fransa sahasında Belçika’yı konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele futbolseverler tarafından yakından takip edilirken Fransa - Belçika maçının canlı izle bilgisi de araştırılıyor. Fransa - Belçika karşılaşması Stade de France’ta oynanacak. Peki Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa - Belçika maçı canlı izle ekranı...

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        FRANSA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta oynanacak Fransa - Belçika karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. Fransa’nın ev sahipliğinde oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak.

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        FRANSA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fransa - Belçika maçı Türkiye’de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşma öncesinde özellikle “Fransa - Belçika canlı izle” ve “Fransa - Belçika maçı hangi kanalda?” aramaları öne çıkarken, maçın A Spor yayın akışında yer aldığı belirtildi.

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        FRANSA - BELÇİKA CANLI İZLE

        Fransa - Belçika maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde A Spor ekranlarına yönelebilecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

        UEFA Uluslar Ligi heyecanında oynanacak karşılaşmada iki takımın sahaya süreceği ilk 11'ler ve maç öncesindeki son gelişmeler de karşılaşma saatine doğru netlik kazanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Fransa: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Cherki, Da Cunha, Camavinga; Olise, Dembele, Doue

        Belçika: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Lavia, Raskin; Lukebakio, Moreira, Lukaku; De Ketelaere

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