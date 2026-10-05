Fransa - Belçika maçı, UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. A Ligi 1. Grup’ta oynanacak karşılaşmada Fransa sahasında Belçika’yı konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele futbolseverler tarafından yakından takip edilirken Fransa - Belçika maçının canlı izle bilgisi de araştırılıyor. Fransa - Belçika karşılaşması Stade de France’ta oynanacak. Peki Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa - Belçika maçı canlı izle ekranı...