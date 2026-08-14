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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Gabriel Martinelli kararını verdi: Galatasaray'a kötü haber!

        Gabriel Martinelli kararını verdi: Galatasaray'a kötü haber!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Gabriel Martinelli cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma transfer konusunda olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken hücum hattı için gündeme gelen isimlerden Gabriel Martinelli konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

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        The Athletic'in haberine göre, Arsenal forması giyen Brezilyalı yıldız, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

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        Galatasaray'ın, Martinelli transferi için 45 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

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        Arsenal sözleşmesinde son sezonuna giren deneyimli oyuncuyu gözden çıkarsa da Martinelli ayrılmak istemediği durumda yeni transfer yapmayacak.

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        Arsenal'da 278 maça çıkan Gabriel Martinelli, 62 gol atarken 36 asist yaptı.

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