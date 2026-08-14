Gabriel Martinelli kararını verdi: Galatasaray'a kötü haber!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Gabriel Martinelli cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma transfer konusunda olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. İşte detaylar...
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 20:00 Güncelleme:
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken hücum hattı için gündeme gelen isimlerden Gabriel Martinelli konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
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The Athletic'in haberine göre, Arsenal forması giyen Brezilyalı yıldız, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.
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Galatasaray'ın, Martinelli transferi için 45 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.