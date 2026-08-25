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        Galatasaray'da Ismail Jakobs tehlikesi!

        Galatasaray'la bir sezonluk mukavelesi kalan Ismail Jakobs'un opsiyonunun kullanılması halinde serbest kalma bedeli maddesinin devreye gireceği öğrenildi.

        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Galatasaray’da sol bek rotasyonunun kritik isimlerinden Ismail Jakobs’un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir sözleşme detayı ortaya çıktı.

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        2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan Senegalli futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin elinde +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

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        Ancak bu opsiyonun devreye girmesi, kulüp adına kritik bir risk barındırıyor.

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        Jakobs’un kontratındaki uzatma opsiyonu kullanıldığı takdirde, oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi aktif hale gelecek.

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        Bu durum, oyuncunun piyasa değerinin altında bir teklif gelse dahi Galatasaray'ın pazarlık gücünü sınırlandırma ve serbest kalma bedelini ödeyen herhangi bir kulübün oyuncuyu kadrosuna katma ihtimalini doğuruyor.

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        Galatasaray, oyuncudan maksimum bonservis gelirini elde etmek ve serbest kalma maddesi riskine girmemek için bu transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alabilir.

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        Diğer seçenek ise oyuncuyu kadroda tutup uzatma opsiyonunu devreye sokmak, önümüzdeki sezon çıkış maddesinin tetiklenmesini kabullenmek anlamına gelecek.

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        Sarı-kırmızılı kurmayların, Senegalli sol bek için transfer dönemi kapanmadan nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

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        Okan Buruk, Jakobs’u sol bekin yanı sıra stoper takviyesi yapılmazsa sol stoperde de kullanmayı düşünüyor.

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        #transfer
        #galatasaray
        #jakobs
        #İsmail Jakobs
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