Galatasaray'da Rafael Leao sahaya indi!
Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Rafael Leao da ilk idmanına çıktı.
Giriş: 01 Eylül 2026 - 22:59 Güncelleme:
1
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
2
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
3
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonların ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.