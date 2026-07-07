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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Hossam Hassan: Filistin'de çocuklar yiyecek yemek bulamıyor!

        Hossam Hassan: Filistin'de çocuklar yiyecek yemek bulamıyor!

        Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Filistin halkına verdiği desteği yineleyerek, dünyadaki karar alıcılara ve spor camiasına Filistinlilerin yaşama hakkına sahip çıkma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Arjantin maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Avustralya galibiyetini Filistin bayrağı açarak kutlamasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

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        Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin soru üzerine duygusal anlar yaşayan Hassan, sözlerine Türk milletine selam söyleyerek başladı.

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        Hassan, "Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

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        "ÇOCUKLAR YİYECEK YEMEK BULAMIYOR"

        Hassan, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin maruz kaldığı insani drama dikkati çekerek, "Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken, Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor" dedi.

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        "DÜNYANIN FİLİSTİN HALKINI YALNIZ BIRAKMASI BİR UTANÇ KAYNAĞIDIR"

        Duruşunun tamamen insani gerekçelere dayandığını, din veya kimlik ayrımı gözetmediğini vurgulayan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır. Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum; lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: 'Bırakın Filistin halkı yaşasın.' Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak."

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