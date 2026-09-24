İşte 3 büyüklerdeki yeni transferlerin ilk 6 hafta performansı
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birbirinden önemli isimleri Türkiye'ye getirdi. İşte 3 büyüklerde Dusan Vlahovic, Vedat Muriqi, Rafael Leao ve diğer yeni transferlerin milli araya kadar gösterdiği performanslar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının sona ermesinin ardından milli ara başladı. 3 hafta sürecek milli arada takımlar kısa bir dinlenmenin ardından hazırlıklarına başlayacak.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni transferlerin performansları çok konuşuldu.
Bazı transferler skor katkıları ve oyuna verdikleri destekle ön plana çıkarken, bazı isimler ise yüksek bonservis bedellerine rağmen adeta sınıfta kaldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI:
Leandro Trossard: 7 maç - 1 gol - 1 asist - 18 milyon euro bonservis bedeli
Salih Özcan: 13 maç - Bedelsiz
İlhan Fakılı: 13 maç - 3 gol 2 asist - 2.7 milyon euro bonservis
Kassoum Ouattara: 9 maç - 8 milyon euro bonservis bedeli
Alexander Nübel: 13 maç - 9 yenilen gol - 7 gol yemediği maç - 6.25 milyon euro bonservis bedeli
Doğan Alemdar: 2 milyon euro bonservis bedeli
Ernest Poku: 4 maç - 1 gol - 3 milyon euro kiralama bedeli
Fabio Miretti: 3 maç - 2.1 milyon euro kiralama bedeli
Dusan Vlahovic: 7 maç - 5 gol - Bedelsiz
Ümit Akdağ: 7 milyon euro bonservis bedeli
İŞTE FENERBAHÇE'DE YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI:
Vedat Muriqi: 10 maç - 7 gol - 2 asist - 15.5 milyon euro bonservis bedeli
Nathan Ake: 13 maç - 8.17 milyon euro bonservis bedeli
Mason Greenwood: 13 maç - 6 gol - 4 asist - 39 milyon euro bonservis bedeli
Kojo Oppong: 1 maç - 12 milyon euro
Romelu Lukaku: 8 maç - 6 milyon euro bonservis bedeli
İŞTE GALATASARAY'DA YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI:
Lesley Ugochukwu: 5 maç - 3.52 milyon euro bonservis bedeli
Aleksey Batrakov: 5 maç - 1 asist - 25 milyon euro bonservis bedeli
Deniz Gül: 4 maç - 10 milyon euro bonservis bedeli
Rafael Leao: 4 maç - 38 milyon euro