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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş İşte 3 büyüklerdeki yeni transferlerin ilk 6 hafta performansı

        İşte 3 büyüklerdeki yeni transferlerin ilk 6 hafta performansı

        Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birbirinden önemli isimleri Türkiye'ye getirdi. İşte 3 büyüklerde Dusan Vlahovic, Vedat Muriqi, Rafael Leao ve diğer yeni transferlerin milli araya kadar gösterdiği performanslar...

        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının sona ermesinin ardından milli ara başladı. 3 hafta sürecek milli arada takımlar kısa bir dinlenmenin ardından hazırlıklarına başlayacak.

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        Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni transferlerin performansları çok konuşuldu.

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        Bazı transferler skor katkıları ve oyuna verdikleri destekle ön plana çıkarken, bazı isimler ise yüksek bonservis bedellerine rağmen adeta sınıfta kaldı.

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        İŞTE BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI:

        Leandro Trossard: 7 maç - 1 gol - 1 asist - 18 milyon euro bonservis bedeli

        Salih Özcan: 13 maç - Bedelsiz

        İlhan Fakılı: 13 maç - 3 gol 2 asist - 2.7 milyon euro bonservis

        Kassoum Ouattara: 9 maç - 8 milyon euro bonservis bedeli

        Alexander Nübel: 13 maç - 9 yenilen gol - 7 gol yemediği maç - 6.25 milyon euro bonservis bedeli

        Doğan Alemdar: 2 milyon euro bonservis bedeli

        Ernest Poku: 4 maç - 1 gol - 3 milyon euro kiralama bedeli

        Fabio Miretti: 3 maç - 2.1 milyon euro kiralama bedeli

        Dusan Vlahovic: 7 maç - 5 gol - Bedelsiz

        Ümit Akdağ: 7 milyon euro bonservis bedeli

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        İŞTE FENERBAHÇE'DE YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI:

        Vedat Muriqi: 10 maç - 7 gol - 2 asist - 15.5 milyon euro bonservis bedeli

        Nathan Ake: 13 maç - 8.17 milyon euro bonservis bedeli

        Mason Greenwood: 13 maç - 6 gol - 4 asist - 39 milyon euro bonservis bedeli

        Kojo Oppong: 1 maç - 12 milyon euro

        Romelu Lukaku: 8 maç - 6 milyon euro bonservis bedeli

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        İŞTE GALATASARAY'DA YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI:

        Lesley Ugochukwu: 5 maç - 3.52 milyon euro bonservis bedeli

        Aleksey Batrakov: 5 maç - 1 asist - 25 milyon euro bonservis bedeli

        Deniz Gül: 4 maç - 10 milyon euro bonservis bedeli

        Rafael Leao: 4 maç - 38 milyon euro

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        #galatasaray
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