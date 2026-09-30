İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
2026-2027 sezonunda ilk 6 haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte zirvede Victor Osimhen'in yeri değişmezken; ilk 10'daki isimler de belli oldu...
Giriş: 30 Eylül 2026 - 19:02 Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun 6. haftasının ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.
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Yapılan güncelleme sonrası, ligin en değerli futbolcuları da belli oldu...
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İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...
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10- LESLEY UGOCHUKWU
22 milyon Euro (Değişmedi)
5
9- GABRIEL SARA
27 milyon Euro (Değişmedi)
6
8- MATTEO GUENDOUZI
27 milyon Euro (Değişmedi)
7
7- ALEKSEY BATRAKOV
28 milyon Euro (Değişmedi)
8
6- ORKUN KÖKÇÜ
28 milyon Euro (+3 milyon Euro)
9
5- BARIŞ ALPER YILMAZ
30 milyon Euro (Değişmedi)
10
4- DUSAN VLAHOVIC
32 milyon Euro (-3 milyon Euro)
11
3- MASON GREENWOOD
40 milyon Euro (-15 milyon Euro)
12
2- RAFAEL LEAO
40 milyon Euro (-10 milyon Euro)