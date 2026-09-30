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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!

        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!

        2026-2027 sezonunda ilk 6 haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte zirvede Victor Osimhen'in yeri değişmezken; ilk 10'daki isimler de belli oldu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 19:02 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun 6. haftasının ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

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        Yapılan güncelleme sonrası, ligin en değerli futbolcuları da belli oldu...

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        İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

        4

        10- LESLEY UGOCHUKWU

        22 milyon Euro (Değişmedi)

        5

        9- GABRIEL SARA

        27 milyon Euro (Değişmedi)

        6

        8- MATTEO GUENDOUZI

        27 milyon Euro (Değişmedi)

        7

        7- ALEKSEY BATRAKOV

        28 milyon Euro (Değişmedi)

        8

        6- ORKUN KÖKÇÜ

        28 milyon Euro (+3 milyon Euro)

        9

        5- BARIŞ ALPER YILMAZ

        30 milyon Euro (Değişmedi)

        10

        4- DUSAN VLAHOVIC

        32 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        11

        3- MASON GREENWOOD

        40 milyon Euro (-15 milyon Euro)

        12

        2- RAFAEL LEAO

        40 milyon Euro (-10 milyon Euro)

        13

        1- VICTOR OSIMHEN

        65 milyon Euro (-10 milyon Euro)

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