Jürgen Klopp kararını veriyor: Nübel favoriler arasında!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı file bekçisi Alexander Nübel kaledeki performansıyla önemli bir fark yarattı ve gözünü milli takıma çevirdi. Alman basınında çıkan haberlere göre Nübel, Jürgen Klopp'un önündeki en önemli seçenekler arasında yer alıyor ve birinci kaleci olabilir
Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
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Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 17 Eylül'de ilk kadrosunu açıklayacak.
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Manuel Neuer'in emekliliğinin ardından birçok adayın yarıştığı kaleci pozisyonu için Klopp'un vereceği karar merakla bekleniyor.
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Alman medyasından Sky'ın haberine göre; Klopp, kaleci konusunda Oliver Baumann, Alexander Nübel, Jonas Urbig ve Marc-Andre ter Stegen gibi isimler arasında tercih yapacak.
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Bu isimler arasından Nübel'in, Beşiktaş'ta düzenli oynayıp maç ritmini yükselttiği ve birinci kaleci olmak için umutlanabileceği belirtildi.
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Sky'da yer alan haberde Nübel için şu ifadeler kullanıldı:
"Nübel de umutlanabilir. Kaleci yaz aylarında Beşiktaş'a transfer oldu ve orada düzenli olarak maç ritmi kazanıyor.
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