MİLLİ MAÇ SAATİ: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Muhtemel 11'ler...
A Milli Futbol Takımı için tarihi bir dönem başlıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde yer alacak olan Türkiye, zorlu rakiplerin bulunduğu gruptaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Fransa, İtalya ve Belçika gibi güçlü ekiplerin bulunduğu grupta avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Türkiye'nin hedefi, grubu ilk iki sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırmak. Futbolseverler ise kritik mücadele öncesi Türkiye - Fransa maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair son gelişmeler...
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında avantajlı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Önceki turnuvada beklediği başarıyı yakalayamayan Bizim Çocuklar, yeni serüvene galibiyet parolasıyla başlayacak. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ndeki kritik Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Büyük heyecana sahne olacak mücadele saat 21.45’te başlayacak.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Fransa karşılaşması futbolseverlerle ATV ekranlarında canlı olarak buluşacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ndeki kritik mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Kylian Mbappe.
A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
Bizim Çocuklar'ın 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maç takvimi şu şekilde;
25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa (21.45)
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya (21.45)
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye (21.45)
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye (21.45)
12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika (20.00)
15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye (22.45)