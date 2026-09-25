MİLLİ MAÇ SAATİ: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Muhtemel 11'ler...

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında avantajlı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Önceki turnuvada beklediği başarıyı yakalayamayan Bizim Çocuklar, yeni serüvene galibiyet parolasıyla başlayacak. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...