Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi: Kampı terk etti!

NE OLMUŞTU?

72 yaşındaki teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Portekiz basını adeta hiçbir şeyin olmadığı bir konuda beni Cristiano ile konuşmaya zorladı. Ona, 'Portekiz'de bu durum hakkında o kadar çok şey söyleniyor ki neler olduğunu anlayamıyorum.' dedim. O da, 'Oynamam gerekirse oynarım, kulübede kalmam gerekirse kalırım; hoca ne isterse o' dedi. Asla hiçbir şeye itiraz etmedi." ifadelerini sarf etmişti.