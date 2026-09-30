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        Haberler Spor Futbol Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi: Kampı terk etti!

        Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi: Kampı terk etti!

        Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 22:18 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar A Ligi 4’üncü Grup’ta deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek Portekiz’de Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor...

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        Teknik direktör Jorge Jesus’un basın toplantısının ardından tecrübeli futbolcu, milli takım kampını terk etti.

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        "KAMPI TERK ETMEYE KARAR VERDİM"

        Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cristiano Ronaldo, “Milli takım teknik direktörünün basın toplantısından sonra, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görülme sonrasında milli takım kampını terk etmeye karar verdim...

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        "DOĞRU ZAMANDA GERÇEĞİ ANLATACAĞIM"

        Doğru zamanda, milli takımdan ayrılmama yol açan nedenler hakkında tüm Portekiz halkına gerçeği anlatacağım; kendimi her zaman bu takıma adamıştım. Şimdi Portekiz’e ve tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar dileme zamanı” ifadelerini kullandı.

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        NE OLMUŞTU?

        72 yaşındaki teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Portekiz basını adeta hiçbir şeyin olmadığı bir konuda beni Cristiano ile konuşmaya zorladı. Ona, 'Portekiz'de bu durum hakkında o kadar çok şey söyleniyor ki neler olduğunu anlayamıyorum.' dedim. O da, 'Oynamam gerekirse oynarım, kulübede kalmam gerekirse kalırım; hoca ne isterse o' dedi. Asla hiçbir şeye itiraz etmedi." ifadelerini sarf etmişti.

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        #PORTEKİZ
        #Danimarka
        #Cristiano Ronaldo
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