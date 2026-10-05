Real Madrid Arda Güler'le nikah tazeliyor

2031'E KADAR İMZA ATACAK

Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2029'a kadar olan 21 yaşındaki genç yıldız, sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacak. Yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler'in yıllık ücretine de zam yapılacak.