Real Madrid Arda Güler'le nikah tazeliyor
İspanyol devi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini uzatma kararı aldı. Yeni sözleşme konusunda genç oyuncuyla el sıkışan Eflatun Beyazlılar'ın ilerleyen günlerde resmi açıklamayı yapacağı ileri sürüldü. İşte detaylar...
Giriş: 05 Ekim 2026 - 18:41 Güncelleme:
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Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesini uzatıyor.
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ANLAŞMA SAĞLANDI
AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
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2031'E KADAR İMZA ATACAK
Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2029'a kadar olan 21 yaşındaki genç yıldız, sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacak. Yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler'in yıllık ücretine de zam yapılacak.
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İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'den sonra Real Madrid'in, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'in sözleşmesini yenilemek istediği belirtildi.
Arda Güler'in yeni sözleşmesinin önümüzdeki dönemde resmen duyurulması bekleniyor.
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REAL MADRID PERFORMANSI
Real Madrid'e 2023 yazında imza atan Arda Güler, İspanyol devinde 119 maçta 19 gol attı ve 28 asist yaptı.
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