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        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Lyon zaferini değerlendirdi!

        Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 yenen ve lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        1

        "İSMAİL KARTAL'A GÖNÜLDEN TEBRİKLER"

        UĞUR MELEKE: "Tabii ki Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe'nin "şampiyon olmayanlar rotası"nda üç ön eleme turu oynayarak, üstelik play-offta Devler Ligi'nin en deneyimli markalarından Lyon'u geçerek bu seviyeye ulaşması çok büyük bir başarı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce tam 13 kez gruplardan çıkan, iki yarı final, iki çeyrek final oynayan dev Lyon'u Fransa'da yenerek saf dışı bırakmak müthiş iş. Bu 180 dakikada şahane mücadele eden sporculara ve liderleri İsmail Kartal'a gönülden tebrikler." (Hürriyet)

        2

        "TAKIM OYNADI VE ZAFERE ULAŞTI"

        ÖMER ÜRÜNDüL: "Fenerbahçe dün gece deplasmanda tarihi bir galibiyet alarak 18 yıllık hasreti giderdi. İlk yarı taktik olarak ve oyunun kontrolü olarak her şey Fenerbahçe'nin lehineydi. Rakibe etkili atak ve hücum şansı vermediler. Bir önemli konu da her zaman vurguluyorum,bir takım hiçbir zaman bir futbolcuya endeksli olmaz. İşte herkesin göklere çıkardığı Asensio oynamadı ama takım oynadı ve zafere ulaştı." (SABAH)

        3

        "KALİTE VE EMEK BİRLEŞİNCE"

        BÜLENT TİMURLENK: "Lyon tribünleri karşılarında Şampiyonlar Ligi bileti için sadece Fenerbahçe'yi değil, Olympique derbisinde Marsilya ile karşılarına çıkmış Guendouzi ve Greenwood'u da bulunca bir de ülkenin büyük ustası Kante olunca tedirgin ama oyuna etki eden bir destekle başladılar. Talisca-Vedat'lı oyunu 4-4-2 olarak okumaklazım ki, buna sebep olan Talisca'nın tembelliği. Takım onu 1 saat sırtında taşırken Fenerbahçe iki kanattaki adamlarıyla Lyon'u imha etti. Kaliteyi emekle birleştirdiğinizde işte bu oyun çıkıyor ortaya." (Sabah)

        4

        "ARTIK TEK GERÇEK VAR"

        ZEKİ UZUNDURUKAN: "Dün Fenerbahçe tarih yazdı. Lyon'u Groupama'da yenmek öyle kolay iş değil. Futbol gerçekleri ve futbol adaleti dün tecelli etti. Fenerbahçe'nin değil de Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi büyük haksızlık olurdu. Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha güçlü bir takım. Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha iyi futbol oynayan bir takım. Artık tek gerçek var. O da 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı." (Fotomaç)

        5

        "LYON'U ACİZ DURUMDA BIRAKTILAR"

        HALİL ÖZER: "Fransa'da inanılmaz bir gece yaşadık. Bir başkaldırı izledik. Ama sürpriz değil planlanmış bir başkaldırı... Yani dün Fenerbahçe adına devasa bir direniş öyküsü izledik. Ve Fenerbahçe, Devler Ligini olağanüstü futbolu ile sonuna kadar hak etti. İlk yarıdaki Fenerbahçe, uzun yıllar izlemediğim bir takım görüntüsündeydi. Muazzam oynadılar. Muazzamın yerine başka ne kelime kullanılır bilmiyorum. Takımın yayılması, baskısı, savunmadaki anlayış, mücadele hepsi vardı. Lyon'u öyle aciz durumlarda bıraktılar ki, adamlar ne oynayacaklarını, nasıl oynayacaklarını şaşırdılar." (Milliyet)

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        #fenerbahçe
        #lyon
        #Olimpik Lyon
        #şampiyonlar ligi
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