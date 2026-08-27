Spor yazarları Fenerbahçe'nin Lyon zaferini değerlendirdi!

"KALİTE VE EMEK BİRLEŞİNCE"

BÜLENT TİMURLENK: "Lyon tribünleri karşılarında Şampiyonlar Ligi bileti için sadece Fenerbahçe'yi değil, Olympique derbisinde Marsilya ile karşılarına çıkmış Guendouzi ve Greenwood'u da bulunca bir de ülkenin büyük ustası Kante olunca tedirgin ama oyuna etki eden bir destekle başladılar. Talisca-Vedat'lı oyunu 4-4-2 olarak okumaklazım ki, buna sebep olan Talisca'nın tembelliği. Takım onu 1 saat sırtında taşırken Fenerbahçe iki kanattaki adamlarıyla Lyon'u imha etti. Kaliteyi emekle birleştirdiğinizde işte bu oyun çıkıyor ortaya." (Sabah)