Spor yazarlarından Fatih Tekke'ye destek! "Sakın gitme hocam"
UEFA Avrupa Ligi play-off turu elemelerinde Ferencvaros engeline takılan temsilcimiz Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, bordo-mavililerin performansını değerlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu elemelerinde Ferencvaros'a evinde 1-0, deplasmanda ise 4-0 mağlup olan Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Spor yazarları karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin performansını yorumladı.
"DEPLASMANDA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
Reha Kapsal: "Trabzonspor ilk maçta kendi evinde kaybetti ve avantajı rakibi Ferencvaros'a verdi. Ama böyle iki ayaklı maçların en önemli özelliği birinci maçı tolere etme imkanının olması. Evindeki maçın ikinci devresinde ortaya koyduğu oyunu sahaya yansıttığında zor görünen turu atlaması içten bile değildi. Maça iyi başlayan topa sahip olarak oynayan bordo mavililerde Malinovskyi'nin gördüğü kırmızı kart çok enteresandı. Nedeni hakem sarı kartı eline aldı tam gösterecekken kenar müdahalesi ile kararını değiştirdi. Bu yanlış karar sonucu böyle fizik kalitesi iyi olan, sahada savunma ve hücumda kompakt oynayan, birlikte oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı hele bir de deplasmanda oynamak kolay değil." (Sabah)
"FATİH TEKKE'YE TAM DESTEK"
Reha Kapsal: "Maç önü düşünün Fatih hocanın tüm planlama ve maçın gidişatına göre uygulayacağı stratejiler, bununla ilgili tüm analiz ve çalışmalar bir anda sıfırlanmış oldu. Oyunda bir anda on kişi kalıp üzerine bir de üç dakika sonra gol yiyince saha içi organizasyonda farklı bir faza geçmek zorunda kalıyorsunuz. Sonuçta Trabzonspor bir maçta yaşayabileceği tüm olumsuz olayları böylesine önemli bir maçta yaşadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde değil, Konferans Ligi'nde yer alacak. Tabi ki bunu kimse istemezdi ama yapacak bir şey de yok. Bunu geride bırakıp takım olarak geleceğe odaklanmak zorundalar. Fatih Tekke'nin bir anlık verdiği, doğru olmayan reaksiyon sunucunda istifa etmesi, tüm gözleri Başkan Ertuğrul Doğan'a çevrilmiştir. Başkan'ın bu istifayı kabul etmeyeceği gibi, ilerdeki büyük başarıların mimarı olacak, Fatih Tekke'ye koşulsuz tam desteği vereceğinden şüphem yok." (Sabah)
"HAKEMLER HEDİYE ETTİ"
Mustafa Çulcu: "Trabzonspor maça iyi başladı ancak Ferencvaros’un sert ve kışkırtıcı oyununa karşı Malinovskyi’nin gördüğü kırmızı kart dengeleri bozdu. Erken 10 kişi kalan bordo-mavililer, Cabral’ın da ihracıyla 9 kişi kaldı ve Avrupa Ligi’ne veda etti. Hakem Rade Obrenovic maçı kontrol edemedi, oyunu gerdi. Onana’nın davranışlarına rağmen ikinci sarıyı çıkaramaması otoritesini zedeledi. İlk maçta Igor Pajac, bu maçta Rade Obrenovic kalitesiz yönetimleriyle turu Ferencvaros’a hediye ettiler." (Sabah)
"BİRLİK, BÜTÜNLÜK ZAMANI"
Zeki Uzundurukan: "Trabzonspor, turu ilk maçta Papara Park’ta Ferencvaros’a yenilerek kaybetti. Dünkü maça aslında iyi başladık. İlk 10 dakikadaki oyunumuz, tura yakın bir oyundu. Ancak Malinovskyi’nin 14. dakikada gördüğü kırmızı kart, takımın bütün enerjisini düşürdü. 10 kişi kaldıktan sonra ortaya çıkan görüntü hiç iyi değildi. İkinci yarıda Cabral’ın hem penaltıya sebebiyet verip hem de ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi, Trabzonspor’un tamamen dağılmasına neden oldu. Oyun olarak Ferencvaros’un çok gerisinde kaldık. Sakin olmak lazım. Avrupa Ligi’ne veda etmek dünyanın sonu değil. Şimdi Trabzonspor’un önünde tarih yazabileceği bir Konferans Ligi var. İstifa değil, birlik bütünlük zamanı! Daha kazanacağın çok zafer var hocam! Sakın gitme hocam!" (Sabah)
"DERS ÇIKARMASI LAZIM"
Ulaş Özdemir: "Ferencvaros karşısındaki problem Budapeşte’de değil, Trabzon’daki ilk maçta başladı. Trabzonspor topa sahip oluyor fakat merkezden rakibini delemiyor. Orta saha top dolaştırıyor fakat üretemiyor. Trabzonspor yönetiminin ve Fatih Tekke’nin önünde artık bazı kararlar var. Üstelik bu kararların duygusal tarafı bulunmuyor. Trabzonspor’un esas ihtiyacı; merkezde oyunu yönlendirecek, başka alanda top alabilecek, yüzünü rakip kaleye dönebilecek bir orta saha." (Takvim)