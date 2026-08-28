Spor yazarları Beşiktaş'ı eleştirdi! "Beklentilerin altında kaldı"
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş, ilk karşılaşmada aldığı 3-0'lık galibiyet sayesinde adını lig aşamasına yazdırdı. Spor yazarları, siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi ply-off turu elemelerinde Kauno Zalgiris ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rövanş mücadelesinden 1-0 mağlup ayrıldı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, adını lig aşamasına yazdırdı. Spor yazarları Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçını değerlendirdi.
"YILDIZLARIN FORM TUTMASI ŞART"
Güntekin Onay: "Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard henüz ısınma turlarında. Bu 2 yıldızın bir an önce form tutması şart. Aksi takdirde görünen o ki Beşiktaş gol sorunu yaşamaya devam edecek." (Hürriyet)
"YOLA DEVAM AMA DERS ALMAK LAZIM"
Cem Dizdar: "Hata bekleyen rakip hatayı bulup, golü attı. Böylece Beşiktaş’ın temel sorununun Vincenzo Italiano’nun sık sık belirttiği gibi sadece bitiricilik olmadığı da ortaya çıktı. Maç sonuna doğru Kauno’nun üst üste girdiği ve tamamlayamadığı pozisyonlar Beşiktaş’ın çalışması gereken çok ders olduğunu göstermiştir umarım. Çünkü özellikle ülkedeki rakipleri için Alanya maçından sonra bir de bu maç, epey veri sağlamış olmalı. Bu sayede futbolun, sadece pahalı oyuncu ya da hakem kararına bağlı olmadığını gösteren derslerle dolu olduğunu bir kez daha idrak ettik. Evet Beşiktaş yola UEFA’da da devam ediyor ama çalışması gereken çok ders olduğu da muhakkak." (Fanatik)
"NAZAR BONCUĞU OLARAK GÖRÜYORUM"
Murat Özbostan: "3-0'lık avantajla çıkılan rövanşta turu geçmek elbette önemliydi. Avrupa Ligi bileti cebimize kondu. Ancak skora bakıp sahadaki görüntüyü görmezden gelmek, asıl problemi halının altına süpürmek olur. Çünkü Alanyamaçındaki az tempodan bile eser yoktu. Vlahovic, Kartal Kayra ve İlhan Fakılı gibi isimlerin ilk 11'de başlaması rotasyon açısından anlaşılabilir. Fakat rotasyon yapmak başka, oyunun karakterini kaybetmek başka. Takım daha ilk dakikalardan itibaren 3-0'ın rahatlığını üzerinde taşıdı. Top dolaştı ama oyun akmadı. Sağdan sola, soldan sağa yapılan paslar rakibi çözmeye yetmedi. Dikine oyun yoktu, tempo yoktu, baskı yoktu. Net pozisyon sayısı da bunun doğal sonucu olarak düşük kaldı. Orta kalitesi ve son vuruşlar ise yine beklentilerin altında kaldı. Vlahovic açısından da tablo artık daha fazla sorgulanmalı. Bir forvetin gol atamaması tek başına problem değildir, oyuncuya pozisyon hazırlayan bir hücum düzeni de ortaya konulamıyorsa, sorun yalnızca Vlahovic'e yüklenerek çözülemez. Asıl can sıkıcı bölüm ise 64. dakikada yaşandı. Djalo'nun yaptığı basit hata, golü adeta hediye etti. Bugün rakip istediği kadar mütevazı olabilir; yarın Avrupa Ligi'nde karşınıza çok daha kaliteli bir takım çıktığında aynı hata tabelayı değiştirebilir, hatta turu elinizden alabilir. Evet, tur geçildi. Evet, Avrupa Ligi'nde yola devam ediliyor. Bunlar küçümsenecek başarılar değil. Ancak bu maçın üstünü yalnızca "Tur geldi" diyerek kapatmak büyük hata olur. Çünkü kolay görünen rakip karşısında gösterilen rehavet, yarın daha güçlü rakiplere karşı ciddi kayıplara dönüşebilir. Kadro derinliği var, kalite var. Fakat bu kaliteyi sahaya yansıtacak tempo, motivasyon ve doğru zamanlama da şart. İtaliano'nun "Daha aç olmalıyız" sözü bugün belki de her zamankinden daha fazla anlam taşıyor." (Sabah)