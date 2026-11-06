Spor yazarları Trabzonspor-Freiburg maçını değerlendirdi
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor sahasında Freiburg'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor - Freiburg maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
"TELAFİNİN YOLLARINI ARAMALILAR"
Aksal Yavuz (Milliyet): Trabzonspor evinde mağlup oldu olmasına da Salah ile girdikleri iki net pozisyonu değerlendirebilseydiler, galip gelmeleri işten bile değildi. Salah gibi bir oyuncu bu iki pozisyondan birini gole çevirememişse; futbol tanrıları Backhaus’un savunduğu kaleyi Salah’ın gazabından korumuş olmasındandır! Zira Salah çok daha zor pozisyonlarda fileleri bulmuştur. Dürüst olmak gerekirse; bu maçın hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti telafi etmenin yollarını aramalılar...
"TRABZONSPOR HER YOLU DENEDİ"
Olcay Çakır (Fanatik): Konferans Ligi fikstürü oluştuğunda Trabzonspor’un zorlanacağı maçlar belliydi. Freiburg, ligindeki rekabet alışkanlığı ve Avrupa tecrübesiyle o soru işaretlerinden biriydi. Dün akşam yine başlangıçta oyuna giremeyen bir Trabzonspor izledik. Golü kalesinde gördükten sonra toparlanan, sorumluluk alan bir takım çıktı ortaya. Salah’la kaçan fırsatlar ise hikâyeyi daha dramatik hale getirdi. Freiburg iyi takım. Hatları birbirine yakın, blokları arasında yaşam alanı bırakmıyor. Buna rağmen Trabzonspor özellikle son bölümde yerden, havadan, kenardan, merkezden her yolu denedi.
"GEREKLİ ORGANİZASYONLAR YAPILAMADI"
İskender Günen (Sabah): Bu maçta bir kez daha görüldü ki, top üçüncü bölgeye taşındığında sistemi çalıştıran oyuncular, Franculino ve Aral. Onuachu'ya, kenardan istediği toplar gelmediğinde dün olduğu gibi takımı 10 kişi oynatmakta. İkinci yarıda yoğun bir baskı oluşsa da üretkenlikten uzak olmanın en büyük nedeni ise top üçüncü bölgeye geldiğinde bir türlü gerekli organizasyonların yapılamamasıydı. Salah, rakibin tatlı sert oyunundan dolayı etkisiz kaldı ve iki net gol pozisyonundan yararlanamadı.
"TRABZONSPOR EVİNDE 3 PUANI BIRAKTI"
Halil Özer (Milliyet): Trabzonspor kaybettiği maçta dersini hiç çalışmayan tembel öğrenci gibiydi. Ne takım hazırdı ne taraftar. Aldığı iki galibiyetin verdiği garip bir rahatlık ve umursamazlıkla çıkmışlar sahaya. Salah yüzde yüz bir golü kaçırdı. Yenilginin sorumlusu tabii ki Salah değil. Özellikle Saviola dün hiç bir şey yapamadı. Mendy yetersizdi. Muçi bekleneni hiç veremedi. Onuachu ise sert Alman defansı arasında kayboldu. Reis’in yaptığı değişiklikler de çok verimli olamayınca Trabzonspor üç puanı kendi evinde bıraktı.