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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Sporting'ten Rafael Leao'ya tepki! 25 milyon euroluk zarar

        Sporting'ten Rafael Leao'ya tepki! 25 milyon euroluk zarar

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Sporting'te taraftarlar, Rafael Leao'ya tepki gösterdi. Yıldız oyuncu Portekiz ekibinden ayrıldığı dönemde kulübü 25 milyon euro zarara uğrattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 01:34 Güncelleme:
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Karşılaşma, Rafael Leao'nun yıllar sonra Sporting taraftarlarının karşısına çıkması nedeniyle de dikkat çekti.

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        LEAO'YA SPORTING TARAFTARINDAN PROTESTO

        Ev sahibi ekibin taraftarları, altyapılarından yetişen Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'yu protesto etti.

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        SPORTING TESİSLERİ BASILMIŞTI

        Portekiz temsilcisinin bir grup maskeli taraftarı, 2018'de tesisleri basarak futbolculara saldırdı. Sporting altyapısından çıkan Leao'nun aralarında bulunduğu bazı futbolcular, bu olay sonrasında can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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        45 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞA RAĞMEN BEDAVAYA AYRILDI

        Leao, 45 milyon avroluk çıkış maddesine rağmen Sporting'den bedelsiz ayrılarak Fransa temsilcisi Lille'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettiren 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 30 milyon avro bedelle İtalya ekibi Milan'a gitti.

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        SPORTING'E 20 MİLYON EURO ÖDENDİ

        Portekiz Spor Tahkim Mahkemesinin 2022 yılındaki kararında Leao haksız bulunarak Sporting'e faiziyle yaklaşık 20 milyon avro ödenmesine hükmedildi. Bu bedel, Lille ile Milan arasındaki anlaşma gereği İtalyan temsilcisi tarafından ödendi. Böylece Milan'ın ödediği bonservis ücreti 50 milyon avroyu buldu.

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        YILLAR SONRA ALVALADE'DE ISLIKLANDI

        Olaylı ayrılığın ardından ilk kez Sporting'e rakip olarak Jose Alvalade Stadı'na gelen Leao'ya yeşil-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Maçın 58. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Leao, topu her aldığında ıslıklandı.

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        #galatasaray
        #Rafael Leao
        #Sporting
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