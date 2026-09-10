SPORTING'E 20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Portekiz Spor Tahkim Mahkemesinin 2022 yılındaki kararında Leao haksız bulunarak Sporting'e faiziyle yaklaşık 20 milyon avro ödenmesine hükmedildi. Bu bedel, Lille ile Milan arasındaki anlaşma gereği İtalyan temsilcisi tarafından ödendi. Böylece Milan'ın ödediği bonservis ücreti 50 milyon avroyu buldu.