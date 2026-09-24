Fransa Milli Futbol Takımı, Türkiye'de!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın karşılaşacağı Fransa, Türkiye'ye geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak mücadele için konuk takım Fransa, İstanbul'a geldi. Başkent Paris'ten hareket eden Fransa Milli Takımı kafilesini taşıyan özel uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Güvenlik önlemleri nedeniyle doğrudan uçaktan aprona getirilen takım otobüsüne geçen Fransa Milli Takımı kafilesi, sonrasında karayoluyla Kocaeli'ye hareket etti.

Fransa Teknik Direktörü Zinadine Zidane ve bir oyuncu, saat 18.15'te Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Fransa Milli Takımı, yarınki maçın son çalışmasını ise basın toplantısından sonra statta yapacak.