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        Haberler Spor Voleybol Frederic Dusart: Bu sezon en azından bir kupa kazanmayı hedefliyoruz

        Frederic Dusart: Bu sezon en azından bir kupa kazanmayı hedefliyoruz

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın Fransız başantrenörü Frederic Dusart, yeni sezonda kupa kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        "En az bir kupa kazanmak istiyoruz"

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın Fransız başantrenörü Frederic Dusart, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Sarı-kırmızılı ekibin yeni başantrenörü Frederic Dusart, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA muhabirine konuştu.

        "BU SEZON EN AZINDAN BİR KUPA KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Galatasaray'ın "tutkusu" dolayısıyla sarı-kırmızılı takıma geldiğini belirten Dusart, "Burada FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde en iyi şekilde mücadele etmek isteyen bir takım var. Galatasaray, ayrıca Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de en iyi şekilde mücadele etmek istiyor. Galatasaray, kupalar kazanmayı hedefliyor. Bu, aynı zamanda dünyadaki bütün başantrenörlerin hedefidir. Galatasaray Çağdaş Faktoring, geçen sezondan birçok oyuncuyu kadrosunda tuttu. Biz de geçen sezonun üzerine çıkmak istiyoruz. Geçen sezondan daha iyi bir iş ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu sezon en azından bir kupa kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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        Yeni sezonda sarı-kırmızılı takımı agresif bir şekilde oynatmak istediğini aktaran Fransız çalıştırıcı, "Maçlarımızı tam saha baskıyla oynamak, hızlı hücumlar yakalamak istiyoruz. Bence hızlı bir takımımız var. Uzun oyuncularımız var ama bence bu oyuncular aynı zamanda hızlı. Ağır değiller. Takıma daha eklenmemiş oyuncularımız var. Onlar da takıma çok şey katacaktır. Herkes takıma defansif ve ofansif bir şeyler katmak zorunda. Sezon içerisinde sahada agresif, tam saha baskı yapan bir ekip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        "TAKIMIMIZ MAALESEF KISA SÜREDE HAZIR OLAMAYACAK"

        Dusart, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nden (WNBA) gelecek oyuncuların takıma geç katılacağını kaydederek, şunları söyledi:

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        "Hazır olmamız gerekiyor. Şu anda antrenmanlarımızı bütün oyuncularımızla yapmıyoruz. Onlar gelince tam takım olacağız. Diğer oyuncular geldiği zaman birçok set oyunu üzerine çalışacağız. Hazır olmalıyız çünkü bizi zorlu bir dönem bekliyor. Oyuncuları takıma entegre etmeliyiz. Mesela Janelle Salaün geldiği zaman, onu takıma entegre etmeliyiz. Çok fazla tekrar yapacağız. Bu durumu kızlar için sıkıcı hale getirmek istemiyoruz. Takım maalesef kısa sürede tam olarak hazır olmayacak. Bütün oyuncular şu anda bizimle değil. Tam hazır olmamız için zamana ihtiyacımız var. Zaten sezonun başında asıl oyununuzu oynamazsınız. Asıl oyununuzu sezon sonunda oynarsınız. Daha önceki şampiyonluklarımda hiçbir zaman normal sezonu birinci bitirmemiştim. Asıl oyunumuzu ocak ayından sonra göreceksiniz."

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        Hedefinin her zaman kazanmak olduğunu dile getiren 48 yaşındaki başantrenör, "Her zaman kazanmayı hedefliyoruz ama bunu ancak sezon sonunda görebilirsiniz. Şu anda daha kısa vadeli hedeflerimiz var. Şu anda oyuncuları tanımaya çalışıyorum. Öncelikle oyuncular arasında bir kimya oluşturmaya çalışacağım. Sahaya iyi bir oyun stili yansıtmalarını sağlamaya çalışacağım. Eğer iyi çalışırsak, belki kupalar kazanabiliriz. Adım adım gitmeliyiz. Şu anda sezonun daha başı. Bu yüzden bunları konuşmak için erken." ifadelerini kullandı.

        "HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ, AVRUPA'NIN EN İYİ LİGLERİNDEN BİRİ"

        Dusart, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kaliteli bir lig olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye çok iyi yabancı oyuncular geliyor. Geçen sezon ben Çin'de çalışıyordum. Benzer durum orada da vardı. Çok iyi yabancılar oraya geliyordu. Bu durum ligin kalitesini artırıyor. Bence Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Bundan dolayı da bu meydan okumayı kabul ettim zaten." şeklinde görüş belirtti.

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        Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj veren Fransız çalıştırıcı, "Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Umarım sezon boyunca bizi desteklemeye devam ederler. Bu sezon bizden kupa beklediklerini biliyorum. Emin olsunlar ki bu sezon elimizden geleni yapıp en az bir kupa müzemize getireceğiz. Eğer bizi desteklerlerse, çok iyi şeyler başarabiliriz." dedi.

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