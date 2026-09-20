Fulham: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Fulham sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 20:45 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Fulham ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fulham'ın golünü Lisandro Martinez (k.k) kaydederken; M. United'ın golü ise 89. dakikada Matheus Cunha'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fulham 2 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Man. United ise 5 puana ulaştı.
Ligin 6. haftasında Fulham deplasmanda Ipswich Town'a konuk olacak. ManU ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
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