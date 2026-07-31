Gabriel Sara: Her zaman daha iyisini istiyorum
Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, Rennes'le 3-3 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendi performansı adına her zaman daha iyisini istediğini belirten Sara, "Asla tatmin olmuyorum, her zaman daha iyisini istiyorum. Hep daha fazlası için açım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama genel olarak da mutluyum diyebilirim." şeklinde konuştu.
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 00:01 Güncelleme:
Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Gabriel Sara, karşılaşmanın ardından konuştu.
"HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ İSTİYORUM"
Kendisinden beklentilere ve performansına değinen Sara, şu ifadeleri kullandı:
"Asla tatmin olmuyorum, her zaman daha iyisini istiyorum. Hep daha fazlası için açım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama genel olarak da mutluyum diyebilirim."
TRANSFER KONUSU
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Transfer benim elimde olan bir şey değil, çok bilgim olan bir şey değil ama transfer de olacaktır mutlaka." dedi.
"EVİMİZDE OYNAYINCA KEYİF ALIYORUZ"
RAMS Park'ta oynamanın kendileri için özel olduğunu belirten Gabriel Sara, sözlerini şöyle tamamladı:
"Evimizde oynadığımızda keyif alıyoruz. Umarım sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız."
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