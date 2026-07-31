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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: Her zaman daha iyisini istiyorum

        Gabriel Sara: Her zaman daha iyisini istiyorum

        Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, Rennes'le 3-3 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendi performansı adına her zaman daha iyisini istediğini belirten Sara, "Asla tatmin olmuyorum, her zaman daha iyisini istiyorum. Hep daha fazlası için açım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama genel olarak da mutluyum diyebilirim." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 00:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Her zaman daha iyisini istiyorum"

        Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Gabriel Sara, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ İSTİYORUM"

        Kendisinden beklentilere ve performansına değinen Sara, şu ifadeleri kullandı:

        "Asla tatmin olmuyorum, her zaman daha iyisini istiyorum. Hep daha fazlası için açım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama genel olarak da mutluyum diyebilirim."

        TRANSFER KONUSU

        Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Transfer benim elimde olan bir şey değil, çok bilgim olan bir şey değil ama transfer de olacaktır mutlaka." dedi.

        "EVİMİZDE OYNAYINCA KEYİF ALIYORUZ"

        RAMS Park'ta oynamanın kendileri için özel olduğunu belirten Gabriel Sara, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Evimizde oynadığımızda keyif alıyoruz. Umarım sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız."

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