Galatasaray'a Uğurcan Çakır şoku: Maça başlayamadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Erzurumspor FK maçının 11’ine göre Göztepe karşısında tek değişikliğe gitti. Buruk, kalede son dakika değişikliğiyle Uğurcan Çakır yerine Jankat Yılmaz'a görev verdi.

Kaleyi Jankat Yılmaz'a emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs’tan oluşturdu. Tecrübeli teknik adam orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina’yı görevlendirdi. Sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz’ı sahaya süren 52 yaşındaki teknik adam, forvet arkasında Gabriel Sara’ya şans verdi. Okan Buruk’un en ileri uçtaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

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KALEYİ UĞURCAN YERİNE JANKAT KORUDU

Galatasaray’ın 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, rahatsızlığı sebebiyle Göztepe mücadelesinde forma giymedi. İlk olarak 11’de açıklanan Uğurcan, ısınma sonrasında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bu maçta görev yapamadı. Uğurcan Çakır’ın yerine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kalede Jankat Yılmaz’a görev verdi. Jankat, Göztepe maçıyla birlikte bu sezon ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.

BATRAKOV YEDEK SOYUNDU

Sarı-kırmızılı ekibin Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasına yedek başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilerleyen dakikalarda görev vermesi halinde Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkacak. Öte yandan karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni transfer Aleksey Batrakov'a yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin çağrısı üzerine taraftarları selamlayan genç futbolcu, kendisi için yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI UNUTULMADI

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı unutulmadı. RAMS Park’a gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarların ellerindeki bayraklarla oluşturduğu atmosfer, maç öncesinde görsel şölen yaşattı. Statta bulunan LED ekranlarda “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” mesajına yer verilirken, maç öncesinde saha içerisinde keman dinletisi gerçekleştirildi. Galatasaraylı oyuncular da maç öncesi ısınmaya 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kırmızı tişörtlerle çıktı. Öte yandan tribünlerde ise “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir” ve “Zafer bizim, gurur bizim, bu vatan hepimizin!" pankartları açıldı.