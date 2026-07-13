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        Galatasaray, Carole Costa'yı transfer etti!

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekizli savunma oyuncusu Carole Costa'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan stoper takviyesi!

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekiz Kadın Milli Futbol Takımı'nda 190'ın üzerinde maça çıkan 36 yaşındaki Carole Costa ile anlaşma sağlandı.

        İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Costa, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Burası çok büyük bir kulüp. Takımıma yardımcı olmak ve taraftarlarımıza birçok mutluluk yaşatmak için buradayım. Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım taraftarlarımız bizi büyük bir coşkuyla desteklemeye gelir. Onlara birçok sevinç ve gurur dolu an yaşatacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Costa, kariyeri boyunca Leixoes SC, SGS Essen, MSV Duisburg, BV Cloppenburg, Sporting ve Benfica'da forma giydi.

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