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        Galatasaray'da 10 numara harekâtı

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray, Porto'da forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Rodrigo Mora'yı gözüne kestirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 14:25 Güncelleme:
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        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!

        Yeni sezona daha güçlü bir hücum hattıyla girmeyi hedefleyen Galatasaray, Portekiz devi Porto'da 10 numara mevkisinde oynayan Rodrigo Mora'yı gündemine aldı.

        TALEP 60 MİLYON EURO

        Porto, genç futbolcu için Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon euroluk teklifi reddetmişti. Mavi beyazlıların, Mora için kapıyı 60 milyon eurodan açtığı Portekiz basınına yansıdı.

        Yönetim, artı 4 yabancı kuralına uygun olması nedeniyle 19 yaşındaki oyuncuya sıcak bakıyor. Ancak Başkan Dursun Özbek'in, Mora için 50 milyon euro bandına çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

        GEÇEN SEZON

        Geride kalan sezon Porto ile 44 maça çıkan Rodrigo Mora, 1860 dakika sahada kaldı. 5 kez fileleri havalandıran genç oyuncu, 2 de gol pasına imza attı.

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