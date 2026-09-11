Galatasaray'da İlkay Gündoğan unutuldu!
Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, formayı unuttu. Tecrübeli isim bu sezon toplamda 11 dakika süre alabildi.
Giriş: 11 Eylül 2026 - 12:22 Güncelleme:
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transfer etitği tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, formayı unuttu.
Bu sezon 5 resmi karşılaşmanın sadece ikisinde sonradan oyuna giren yıldız isim, toplamda 11 dakika süre alabildi.
Orta saha rotasyonunda fazla düşünülmeyen İlkay'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
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