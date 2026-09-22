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        Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 14:02 Güncelleme:
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        G.Saray'da Kasımpaşa maçı mesaisi!

        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        #galatasaray
        #kasımpaşa
        #süper lig
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