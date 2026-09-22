Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 22 Eylül 2026 - 14:02 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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