Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi belli oldu!
Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:36 Güncelleme:
Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, 3 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, çoğunluk aranmaksızın 10 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
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