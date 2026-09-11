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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi belli oldu!

        Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi belli oldu!

        Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        G.Saray'da genel kurul tarihi açıklandı!

        Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, 3 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

        Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, çoğunluk aranmaksızın 10 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

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        #galatasaray
        #olağan genel kurul toplantısı
        #Dursun Özbek
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