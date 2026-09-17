Henüz hiçbir takım ile anlaşmaya varmayan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen Arjantinli golcü, İngiltere Premier Lig'e adım atmaya hazırlanıyor.

Adı daha önce İtalya Serie A ekipleri ile anılan ancak yaptığı görüşmelerde orta yolu bulamayan deneyimli santrfor için Tottenham devreye girdi.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Roberto De Zerbi'nin yönetimindeki Tottenham, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Icardi, 16 gol ve 3 asiste imza attı.