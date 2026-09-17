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        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere Mauro Icardi'nin yeni adresi İngiltere Premier Lig oluyor!

        Mauro Icardi'nin yeni adresi İngiltere Premier Lig oluyor!

        Galatasaray'daki sözleşmesinin sona ermesiyle yeni takım arayışlarına geçen Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Icardi'nin yeni adresi Premier Lig oluyor!

        Henüz hiçbir takım ile anlaşmaya varmayan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen Arjantinli golcü, İngiltere Premier Lig'e adım atmaya hazırlanıyor.

        Adı daha önce İtalya Serie A ekipleri ile anılan ancak yaptığı görüşmelerde orta yolu bulamayan deneyimli santrfor için Tottenham devreye girdi.

        Calcio Mercato'nun haberine göre; Roberto De Zerbi'nin yönetimindeki Tottenham, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

        Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Icardi, 16 gol ve 3 asiste imza attı.

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        #galatasaray
        #Mauro Icardi
        #tottenham
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