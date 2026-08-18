Galatasaray, Eleni Markou'yu transfer etti

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Yunan orta saha oyuncusu Eleni Markou'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımı'mız, Yunanistan Kadın Milli Takımı'nın deneyimli oyuncusu Eleni Markou ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen deneyimli oyuncu, milli formayla 70'in üzerinde karşılaşmada görev yaparak 10 gol kaydetti.

Eleni, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında sarı-kırmızılı takımda olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Sezon için gerçekten heyecanlıyım. Elbette hedeflerim var. Ben hedefleri yüksek olan, başarıya odaklı biriyim. Buraya bir sebep için geldim. İşimi yüzde yüz yapmak için buradayım. Çalışmaya mümkün olan en kısa sürede başlamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız bizden en iyisini beklesin." diye konuştu.