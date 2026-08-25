Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti.
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 22:26 Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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