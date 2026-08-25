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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

        Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 22:26 Güncelleme:
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        Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        #galatasaray
        #süper lig
        #Göztepe
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