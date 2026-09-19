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        Galatasaray'ın Okan Buruk'la ligde en farklı yenilgisi!

        Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaştığı Trabzonspor'a 4-0 yenilirken, bu sonuç sarı-kırmızılıların Okan Buruk yönetiminde ligdeki en farklı mağlubiyeti oldu. Cimbom ayrıca, bu sezon Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 23:41 Güncelleme:
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        Okan Buruk'la ligde en farklı yenilgi!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı.

        Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 13 puanla 6. haftaya lider girdi.

        Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibinin 4, 44 ve 80. dakikalarında Muhammed Salah ve 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

        Bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, 13 puanda kaldı.

        Trabzonspor ise puanını 10'a yükseltti.

        5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

        Galatasaray, Süper Lig'de 5 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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        Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun son maçında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, 5 maç sonra bir lig karşılaşmasından puan alamadı.

        Süper Lig'de bu süreçte Erzurumspor FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir ve Kocaelispor'u yenen Galatasaray, Arca Çorum FK ile de berabere kaldı.

        TRABZON'A KARŞI EN FARKLI MAĞLUBİYETLERDEN BİRİ

        Sarı-kırmızılı ekip, bordo-mavili ekip karşısındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini aldı.

        Daha önce 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan da aynı sonuçla ayrıldı.

        G.SARAY, REKABETTEKİ SON 11 MAÇTA 2. KEZ YENİLDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 11 resmi müsabakada 2. mağlubiyetini yaşadı.

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        28 Ağustos 2022 tarihinde 0-0 biten maçla başlayan süreçte iki ekip, 9 Süper Lig ve birer Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçına çıktı.

        Galatasaray, bu maçlarda 7 galibiyet ve 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 23 kez ağları sarsarken, 12 gol yedi.

        G.SARAY'IN YEDİĞİ 2000. GOLÜ SALAH ATTI

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde yediği 2000. golü kaydetti.

        Karşılaşmanın 4. dakikasında ağları sarsan Salah, böylece sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde yediği 2000. golü attı.

        OKAN BURUK, G.SARAY'IN BAŞINDAKİ EN FARKLI LİG MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

        2022-2023 sezonunun başında sarı-kırmızılıların teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, ligdeki en farklı mağlubiyetini yaşadı.

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        Deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk kez bir Süper Lig maçını 4 farkla kaybetti.

        OKAN BURUK'UN G.SARAY'I TRABZONSPOR'A 2. KEZ KAYBETTİ

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor'a ikinci kez mağlup oldu.

        Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, Karadeniz temsilcisine karşı 9 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

        Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 7 galibiyet ile 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 5 sezonluk süreçte ligde sadece Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'a karşı 2 kez kaybetti.

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        #galatasaray
        #trabzonspor
        #Okan Buruk
        #Salah
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