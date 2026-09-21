Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:08 Güncelleme:
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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