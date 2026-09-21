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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü!

        Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:08 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi!

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

        Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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        #galatasaray
        #süper lig
        #Antrenman
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