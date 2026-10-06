Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Cibona Zagreb'e mağlup oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımına 96-76 mağlup oldu.
Giriş: 06 Ekim 2026 - 21:59 Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımına deplasmanda 96-76 mağlup oldu.
Salon: Drazen Petrovic
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Gintaras Maciulis (Litvanya), Ilias Karpanos (Yunanistan)
Cibona Zagreb: McGill 4, Mazalin 18, Serdarusic 2, Hepa 12, Batle, 32, Loncar 2, Sikiric 2, Badzim 19, Mitchell 5
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 3, Metu 10, Ballo 9, Ivanovic 7, Pierre 6, Robinson 2, Berkan Durmaz 2, Nikolic 13, Smailagic 13, Buğrahan Tuncer 11, Can Korkmaz
1. Periyot: 24-24
Devre: 50-42
3. Periyot: 71-61
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