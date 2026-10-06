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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Cibona Zagreb'e mağlup oldu

        Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Cibona Zagreb'e mağlup oldu

        Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımına 96-76 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        Galatasaray deplasmanda mağlup oldu

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımına deplasmanda 96-76 mağlup oldu.

        Salon: Drazen Petrovic

        Hakemler: Julio Anaya (Panama), Gintaras Maciulis (Litvanya), Ilias Karpanos (Yunanistan)

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        Cibona Zagreb: McGill 4, Mazalin 18, Serdarusic 2, Hepa 12, Batle, 32, Loncar 2, Sikiric 2, Badzim 19, Mitchell 5

        Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 3, Metu 10, Ballo 9, Ivanovic 7, Pierre 6, Robinson 2, Berkan Durmaz 2, Nikolic 13, Smailagic 13, Buğrahan Tuncer 11, Can Korkmaz

        1. Periyot: 24-24

        Devre: 50-42

        3. Periyot: 71-61

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