Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Göztepe'yi konuk edecek!

        Galatasaray, Göztepe'yi konuk edecek!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadelede sarı-kırmızılılar, Osimhen'in golcü performansının da katkısıyla 3 puan hedeflerken, sahasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

        RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki müsabakasında Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-0 yendi. Galatasaray, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla ikinci sırada girdi.

        Göztepe ise Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor ile 3-3 berabere kaldı. Sonraki hafta sahasındaki maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen İzmir ekibi, 1 puanla 14. sırada yer aldı.

        REKLAM

        OSİMHEN, 2 MAÇTA 4 GOL ATTI

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ilk iki haftada kaydettiği gollerle dikkati çekti.

        Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK filelerini 2'şer kez havalandıran Osimhen, ilk iki maçta takımının attığı 6 golün 4'ünü kaydetti.

        Nijeryalı yıldız, ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta 16 gol attı.

        BATRAKOV TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK

        Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, yarın sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

        Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

        LİGDE SON 36 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

        Galatasaray, ligdeki son 36 iç saha maçında yenilmedi.

        Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #Osimhen
        #Göztepe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi