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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının tamamlanmasıyla birlikte PFDK sevkleri açıklandı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!

        Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı sona erdi. Birbirinden kritik mücadelelerin oynanadığı zorlu haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Huku Müşavirliği, bazı kulüp ve kulübe bağlı isimleri PFDK'ya sevk etti.

        İŞTE SÜPER LİG'DE PFDK'YA SEVK EDİLENLER:

        Hukuk Müşavirliği’nce 25.09.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

        1- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 19.09.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        ARCA ÇORUM FK Kulübü idarecisi SAVAŞ BALÇIK’ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi ile 6/14 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 19.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

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        GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu LESLEY CHIMUANYA UGOCHUKWU’nun aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 20.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü DIRK KUYT’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        5- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 20.09.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/11 ve 5/9 maddeleri uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı NAHİT EREN’in müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü teknik sorumlusu BESNIK HASI’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 20.09.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        #PFDK
        #TFF
        #Okan Buruk
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