Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:05 Güncelleme:
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılıların sezonun ilk hazırlık maçında yarın saat 21.00'de deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
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