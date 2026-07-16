Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılıların sezonun ilk hazırlık maçında yarın saat 21.00'de deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kavgada tüfekle vurulan minibüs durağı başkanı öldü

        Afyonkarahisar'da, minibüs durağında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı durak başkanı Osman Bulaş hayatını kaybetti, 1 şoför ise yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz