Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez ilk iki Süper Lig deplasmanından 6 puan çıkardı.
Giriş: 30 Ağustos 2026 - 00:00 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Emrecan Bulut ve 35. dakikada Ali Sowe attı. Gaziantep'in tek golü 90+1. dakikada Zakaria Ariss'in kendi kalesine vuruşuyla geldi.
Rizespor, bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez ilk iki Süper Lig deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
Gaziantep'e karşı son 4 maçının 3'ünü kazanan Rizespor, ligde puanını 6'ya çıkardı. Sahasındaki ilk iki maçta kazanamayan Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.
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Çaykur Rizespor, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına gidecek.
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