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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi

        Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi

        Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galip gelemeyen Gaziantep FK'da teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtilerek "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.

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        #Gaziantep FK
        #Orhan Ak
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