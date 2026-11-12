Gence: 66 - Esenler Erokspor: 97 | MAÇ SONUCU
Esenler Erokspor Basketbol Takımı, Eurocup'ta C Grubu'nun 6. haftasında konuk olduğu Azerbaycan ekibi Gence'yi 97-66 yendi. Bu sonuçla beraber temsilcimiz Esenler Erokspor, Eurocup'ta 6'da 6 yaparak yoluna kayıpsız bir şekilde devam etti.
Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:16 Güncelleme:
Eurocup'ta C Grubu'nun 6. haftasında Esenler Erokspor Basketbol Takımı, deplasmanda Azerbaycan ekibi Gence'yi 97-66 yendi.
Gence Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 üstün bitiren İstanbul ekibi, soyunma odasına da 55-29 önde gitti.
Üçüncü periyodu 78-48 üstün bitiren Esenler Erokspor, karşılaşmadan da 97-66 galip ayrıldı.
Esenler Erokspor, elde ettiği galibiyetle Avrupa Kupası'nda bu sezon 6'da 6 yaptı.
Gence ise gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı.
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