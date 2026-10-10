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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Amed Sportif Faaliyetler Gençlerbirliği: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 2 | MAÇ SONUCU (Süper Lig)

        Gençlerbirliği: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 2 | MAÇ SONUCU (Süper Lig)

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Amed SK liderliği Ankara'da bıraktı!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Amed Sportif Faaliyetler'in golleri 25. dakikada Dia Saba ve 68. dakikada Samuel Ballet ile gelirken Gençlerbirliği'nin gollerini ise 54. dakikada Rafael Luis ve 90+3. dakikada Thalisson kaydetti.

        Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler puanını 14'e, Gençlerbirliği ise 8'e yükseltti. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda yine kazanamadı.

        Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bernd Storck, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

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        Ligin bir sonraki haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Konyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Dia Saba'nın orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Orban, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama defans oyuncusu Thalisson son anda tehlikeyi önledi.

        9. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Abdurrahim Dursun'un ortasını savunma karşıladı. Luis'in ceza yayı üzerinden yaptığı gelişine vuruşta, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

        23. dakikada Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Furkan Soyalp'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Orban, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

        25. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Dia Saba, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1

        Amed Sportif Faaliyetler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

        54. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Luis, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

        68. dakikada Amed Sportif Faaliyetler yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Krasnic'in şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında Raveloson'un pasıyla topla buluşan Ballet'in şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2

        84. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan kullandığı kornerde, savunmanın müdahalesinin ardından ceza sahası dışındaki Diabate'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Martor'un dar açından şutunda, kaleci Lafont topu kornere çeldi.

        90+3. dakikada Gençlerbirliği yeniden eşitliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde topa iyi yükselen Thalisson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

        Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

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        #Amed
        #gençlerbirliği
        #süper lig
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