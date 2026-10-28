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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul kararı!

        Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul kararı!

        Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun yapılması kararını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 19:20 Güncelleme:
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        G.Birliği'nde olağanüstü genel kurul kararı!

        Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yapılması kararı alındı.

        Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulunun yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

        Genel kurulun 15 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamaması halinde 22 Kasım Pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacağı aktarıldı.

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        #süper lig
        #gençlerbirliği
        #olağanüstü genel kurul
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