Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul kararı!
Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun yapılması kararını aldı.
Giriş: 28 Ekim 2026 - 19:20 Güncelleme:
Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yapılması kararı alındı.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulunun yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Genel kurulun 15 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamaması halinde 22 Kasım Pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacağı aktarıldı.
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